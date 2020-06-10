Fenerbahçe, Melis Yılmaz’ın sözleşmesini uzattı

Sarı-lacivertlilerin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Altyapımızdan yetişen başarılı liberomuz Melis Yılmaz 1 yıl daha bizimle. Çubuklu ile nice başarılar dileriz" denildi.
Fenerbahçe altyapısından çıkan ve A Takım’a 16 yaşında yükselen Melis Yılmaz, 2015-2016 sezonunda Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giydi. Yılmaz, sarı-lacivertliler ise 2 kez Sultanlar Ligi, 2 kez de Türkiye Kupası’nda şampiyon oldu.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz