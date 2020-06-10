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Bugün 20:12 TSİ- Spor

Eczacıbaşı’nda herkes negatif

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde A Takım, altyapı, teknik ve idari kadroya yapılan korona virüs testlerin tamamı negatif çıktı.
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Kulüpten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde A Takım, altyapı, teknik ve idari kadroya yapılan Covid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Kulüp, koronavirüsle mücadele kapsamında önlemlerine titizlikle devam edecektir" denildi.

(İHA)

Bugün 20:12 TSİ İHA İstanbul- Spor

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