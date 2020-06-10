Eczacıbaşı’nda herkes negatif

Kulüpten konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, "Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde A Takım, altyapı, teknik ve idari kadroya yapılan Covid-19 testlerinin tamamının negatif çıktığını kamuoyunun bilgisine sunarız. Kulüp, koronavirüsle mücadele kapsamında önlemlerine titizlikle devam edecektir" denildi.

(İHA)