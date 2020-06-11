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Sincan Belediyesi'nden, üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz YKS deneme sınavı imkanı

Dijital ortama aktardığı etkinliklerle binlerce kişiye ulaşan Sincan Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz YKS deneme sınavına girme imkanı sundu. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) katılan adaylar, son virajda seviyelerini görebilme fırsatı yakaladı.
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SİNCAN BELEDİYESİNDEN ÜCRETSİZ YKS DENEME SINAVI

SİNCAN BELEDİYESİ SINAVLARA HAZIRLIK SÜRECİNDE ÖĞRENCİLERİN YANINDA

Dijital ortama aktardığı etkinliklerle binlerce kişiye ulaşan Sincan Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençlere ücretsiz YKS deneme sınavına girme imkanı sundu. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi’ne (TYT) katılan adaylar, son virajda seviyelerini görebilme fırsatı yakaladı.

İyi bir okul kazanmak ve hayalindeki mesleği yapabilmek için öğrenciler zorlu bir maratondan geçiyor. Sincan Belediyesi bu süreçte öğrencilerin ve ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Koronavirüs süreciyle eğitime ara verilmesi ve uzaktan eğitime geçilmesiyle birlikte Sincan Belediyesi dijital ortama taşıdığı eğitim seminerleriyle öğrencilere adeta ışık oldu. Sınavlara daha motive şekilde hazırlanma ve stresle baş etme yollarının anlatıldığı seminerler, aileler ve öğrencilerden tam not aldı. Sincan Belediyesi üniversite yolunda ter döken öğrenciler için de kolları sıvadı.

Koronavirüs Tedbirlerine Uyuldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı bu yıl 27-28 Haziran tarihlerinde yapılacak. Üç oturum şeklinde düzenlenecek olan sınav öncesi Sincan Belediyesi koordinesinde ücretsiz deneme sınavı yapıldı. Millet Kıraathanelerinde gerçekleştirilen sınavda koronavirüs tedbirlerine uyuldu, öğrenciler maske taktı.

Sınava 12. Sınıf ve mezun öğrenciler katıldı, adaylar Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavında 120 soruyu cevaplandırdı. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise 12 Haziran’da gerçekleştirilecek. YKS’ye günler kala ücretsiz deneme sınavı sayesinde neler yapabildiklerini test eden öğrenciler, Sincan Belediye Başkanı Murat Ercan’a teşekkür etti.

Bugün 12:58 TSİ Ankara- Belediyeler

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