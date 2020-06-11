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Borsa ilk yarıda yükseldi - 11 Haziran 2020

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,25 yükseldi.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,25 yükseldi. Endeks 271,28 puan artışla 110 bin 50 puan olurken, toplam işlem hacmi 7,4 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,49 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,34 arttı.

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