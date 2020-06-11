Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, bankacılık sektörü toplam kredi hacmi (TCMB dahil), 5 Haziran ile biten haftada 14 milyar 469 milyon 45 bin lira arttı. Bu haftada toplam kredi hacmi 3 trilyon 67 milyar 96 milyon 888 bin lira oldu. Toplam kredi hacmi, 5 Haziran haftasında, bir önceki haftaya göre yüzde 0,47, geçen yılın aynı dönemine göre de yüzde 19,58 yükseldi.
Bugün 15:01 TSİ- Ekonomi
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Bankacılık sektörünün toplam kredi hacmi, 5 Haziran biten haftada 14 milyar 469 milyon 45 bin lira arttı.
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