Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı. Buna göre; Merkez Bankası toplam rezervleri 5 Haziran ile biten haftada 1 milyar 193 milyon dolar artarak 92 milyar 220 milyon dolar oldu. Brüt döviz rezervleri de 1 milyar 250 milyon dolarlık artışla 54 milyar 360 milyon dolardan 55 milyar 610 milyon dolara yükseldi.
Altın rezervleri ise 5 Haziran haftasında 57 milyon dolarlık azalarak 36 milyar 667 milyon dolardan 36 milyar 610 milyon dolara geriledi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz