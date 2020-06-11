Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,57’lik düşüşle tamamladı. Endeks, 623,53 puanlık azalışla 109 bin 155 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 16,2 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,73, holding endeksi de 0,72 değer kaybetti.
Bugün 18:56 TSİ- Ekonomi
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa, günü yüzde 0,57’lik düşüşle tamamladı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz