Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Faaliyete geçiyor! Duruşma ve İcralar Başlıyor...

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle geçici süre duruşma ve icra işleri ertelenmiş ve durdurulmuştu. Tüm bu gelişmeler olurken, vatandaşlar adli konulardaki normalleşme sürecini merak ediyor. Peki, Mahkemeler ne zaman başlıyor? Adliyeler ne zaman açılacak, duruşmalar başlıyacak mı?

Tüm dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs salgını, tüm hayatı etkilediği gibi hukuk, mahkemeler ve icra işleride Mart ayından itibaren durdurulmuş tüm duruşmalar ertelenmişti.

Normalleşme sürecini başlamasıyla 1 haziran'dan itibaren tüm devlet memurları evde çalışmasına son verilerek, Adliyelerde ve mahkemelerde çalışan memurlar iş başı yapmıştı.

16 Haziran'da Başlıyor..

Adli ve idari yargı ilk derece mahkemelerine ait duruşma ve keşifler 16 Haziran 2020 de başlyor. Bununla beraber yine icra işlemleri, icra mahkemeleride 16 Haziran'da faaliyetlerine başlayacak.

Mahkemelerin süreleri 16 haziran'dan itibaren işlemeye başlayacak. Bu nedenle vatandaşların hak kaybına uğramamsı için bu sürelere riayet etmeleri gerekmektedir.

Adalet Bakanı Gül: 16 Haziran itibarıyla tüm duruşmalar ve Cumhurbaşkanı kararıyla durdurulan tüm süreler de başlamış olacak..

Bakan Gül, dünyanın pek çok ülkesinin aksine Türkiye'nin virüse teslim olmadığını, her kurumda olduğu gibi adalet kurumunun da korona virüs sürecini anbean yönettiğini söyledi.

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun ‘yeni normale’ ilişkin çalışma sürecine ilişkin kararlar aldığını bildiren Gül, “1 Haziran Pazartesi itibarıyla yargı alanına ilişkin bazı tedbirler esnetildi. İddianamelerin açılması ve kamu davasının açılması işlemleri Pazartesi itibarıyla başlayacaktır."

"Yine Pazartesi günü itibarıyla bölge adliyelerde, bölge idare mahkemelerinde, idare ve vergi mahkemelerinde yine yargısal faaliyetler başlayacaktır. "

"16 Haziran itibarıyla tüm duruşmalar ve Cumhurbaşkanı kararıyla durdurulan tüm süreler de başlamış olacak, icralar, itiraz, temyiz gibi işlemlere ilişkin süreler başlayacaktır. "

"Hakimlik ve savcılık yazılı sınavında başarılı olanların mülakatlarına da 15 Haziran itibarıyla başlıyoruz.” diye konuştu.

20 Temmuz 2020'de Adli Tatil Olacak mı?

Pandemi dönemi nedeniyle hukuk sistemi acil işler dışında 3 ay boyunca tüm işlemler, duruşmalar, icra takipleri ertelenmişti. 3 ay ara verilmesi nedeniyle bir çok dava dosyası ve icra takipleri durmuş, dava açan kişiler mağdur olmuştu. Avukatlar 2020 Adli tatilin olmaması yönünde görüş bildirmekte, 3 aylık sürenin adli tatilde ki süreyle tamamlamak istemektedirler.

Avukatların bu taleplerine Adalet Bakanlığı herangi bir görüş ve fikir bildirmedi. İleriki tarihlerde Adli Tatili ertelenmesi konusunda karar verilmesi beklenmektedir.

Ankara Barosu'ndan Avukatlık Bürolarına uyulması gereken kurallar yayınlandı..

Bunun yanında 1 Haziran 2020 tarihinden sonra yargı hizmetleri icra edilirken Sağlık Bakanlığının belirlediği 'adli hizmetler yerine getirilirken uyulması gerekli tedbirler' talimatına ve Bilim Kurulunun bu doğrultudaki önerilerine riayet edilerek faaliyetlerin sunulması gerektiği bildirildi.

Ankara Barosu 16 Haziran'da faaliyelerine başlayacak olan Avukatlık Bürolarına Pandemi sürecin de bürolarda uyulması gereken kuralların olduğu tedbirleri üyelerine yayınladı. Avukatlık büroları Bilim kurulu ve Ankara barosunun belirlediği tedbirler ışığında hizmetlerine devam edecekler.

ADALET HİZMETLERİNDE COVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA ADLİYELERDE UYULMASI GEREKEN KURALLAR

- Adliyelere maskesi olmayan hiç kimse alınmayacak.

- Herhangi bir iş ve işlemi olduğunu ispat edemeyenlerin adliyeye girişine izin verilmeyecek.

- Giriş kapılarında ateş ölçümü yapılarak, ateşi 38 dereceyi geçenler içeri alınmayıp sağlık kurumuna yönlendirilecek.

- Adliyedeki insan sirkülasyonunu kontrol altında tutmak için aynı anda 10 metrekareye bir kişi bulunacak şekilde giriş izni verilecek.

- Güvenlik personeli ve ön büro çalışanları, tıbbi maske ve koruyucu gözlük kullanacak.

- Ön bürolar mümkün olduğu ölçüde dış mekanlarda konumlandırılacak.

- Mahkeme ve Cumhuriyet savcılığı kalemleri, ön bürolar ve icra daireleri cam veya şeffaf bölmelerle kapatılacak, temizlikleri her gün yapılacak ve yeterli sayıda antiseptik bulundurulacak.

- Duruşma salonları, kalem odaları ile icra dairelerinde çalışma düzeni 4 metrekareye bir personel düşecek şekilde planlanacak.

- Hakimler, savcılar, avukatlar ve tüm personel maske kullanacak.

- Duruşmaların haftanın her gününe ve gün içine yayılmasını sağlayacak düzenlemeler yapılacak.

- Cumhuriyet savcılıklarına müracaatta sanık, tanık, müşteki gibi kişilerin sıra beklememesi için aralarında yeterli zaman aralığı bulundurulması sağlanacak.

- Duruşma, Cumhuriyet savcılıklarına müracaat, icra takibi gibi işlerde sosyal mesafe kuralları uygulanacak, en az bir metre aralıklarla zemin işaretlemesi yapılacak.

- Ortak alanlarda bulunan koltuklar seyreltilecek.

- Adliye içinde ve otopsi, olay yeri inceleme, keşif ve icra gibi dışarıdaki iş ve işlemlerde hakim, Cumhuriyet savcıları ve tüm personel için önlük, maske, koruyucu gözlük ve eldiven gibi malzemeler hazır bulundurulacak.

- Adliyelerde merkezi havalandırma sistemleri kullanılmayacak, duruşma salonlarında dış ortam havalandırması yapılacak.

- Mahkeme ve icra işlemlerinde harç masrafı ve diğer ödemeler mümkün olduğunca EFT, havale gibi yöntemler ile yaptırılacak.

- UYAP ve SEGBİS kullanımı yaygınlaştırılacak.

- Yemekhaneler 1 Eylül 2020’de açılacağı için bu tarihe kadar personelin yemekleri kumanya şeklinde dağıtılacak. Çay bardağı, kaşık, çatal, tabak gibi malzemeler tek kullanımlık olacak.

- Her Başsavcılık, KOVİD-19 tedbirlerinin sevk ve idaresi için sorumlular belirleyecek.

- Kılavuzda yer alan tedbirlerin esnetilmesi ya da yeni tedbirlerin eklenmesi Sağlık Bakanlığı ve Bilimsel Danışma Kurulu’nun görüş ve tavsiyeleri doğrultusunda mümkün olacak.