Bugün Ankara'ya Yağmur Yağacak mı? 12 Haziran 2020 Günü Ankara'da Hava Durumu Nasıl Olacak!

Ankara'yı ve tüm yurdu etkisi altına alan düşük hava sıcaklıkları bir kaç gün daha süreceği tamhmin edilmekte.Kötü hava koşulları Ankara'da gök gürültüsü ve sağnak yağışlara sebep oldu. Perşembe günü Ankara'da yoğun sağnak yağış yağması nedeniyle yolların kapanmasına ve su baskınlarına sebep oldu.

12 Haziran 2020 Cuma günü Metoroloji genel müdürlüğünü hava tahminlerine göre gün içerisinde 14°C ile 23°C arasında sıcaklıklar değişecek. Ankara'da hava tahminlerine göre Cuma günü öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olacağı bildirildi.

ANKARA 24.00 - 12.00 arasında resimde de görüleceği üzere sıcaklık 15°C, 23°C olup Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor..

ANKARA 14°C, 23°C - Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Cuma günü öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANKARA 18.00 - 24.00 arasında resimde de görüleceği üzere sıcaklık 16°C, 19°C olup Parçalı ve yer yer çok bulutlu olması bekleniyor..

Ankara ve Türkiye'de Hava durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri (Bayburt hariç), Doğu Anadolu’nun doğusu ile Afyonkarahisar, Kütahya, Isparta, Adana, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Samsun çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Batı ve Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Edirne ve Kırklareli çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı, yurt genelinde 3 ila 7 derece azalacak. Rüzgarın, ülkenin batı ve doğu kesimlerinde batı ve güneybatı, diğer yerlerde batı ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların öğle saatlerinden sonra yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.) 26

İstanbul: Parçalı ve zamanla yer yer çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

İzmir: Az bulutlu 22

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 22

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu 21

Erzurum: Parçalı ve yer yer çok bulutlu 15

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 23

Bugün Ankara'ya Yağmur Yağacak mı? İşte Yağmur Haritası

11 Haziran 2020 günü perşembe günü Ankara'da en çok yağış alan ilçeler

Ankara Haber Yağmur

Ankara’nın gündemini etkileyen yağmur haberleri ile ilgili tüm detaylı bilgilere haber sitemizi kullanarak ulaşabilirsiniz. Ankara’da faaliyet gösteren bir internet haber sitesi olarak, başkentin gündemine dair dikkat çekici ne varsa vatandaşlarımızla buluşturmaya devam ediyoruz. Ankara’nın sesi olma amacıyla çıktığımız bu yolda, her geçen gün artan ziyaretçi ve kullanıcı sayımızla Ankara civarında yerel olarak yayın yapan en başarılı haber siteleri arasında yer almaktayız. Edindiğimiz bu başarıda önemli bir paya sahip olan Ankara’da yaşamını sürdüren tüm vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırıcı bilgiler sunmaya devam ediyoruz. Söz konusu bilgiler arasında öne çıkan Ankara haber yağmur ile ilgili gelişmeleri yakından takip etmek vatandaşlarımıza günlük hayatında birçok konuda fayda sağlamaktadır.

Ankara nüfus yoğunluğu bakımından ülkemizin sayılı yerleşim yerleri arasında yer almaktadır. Yoğun nüfusa sahip olması sebebiyle de oldukça hareketli ve değişken bir gündeme de tanıklık etmektedir. Başkent Ankara’nın bu hareketli gündeminde kimi zaman doğal afetler ve sonuçları hakkında da gelişmeler yaşanmaktadır. Bu noktada yerel olarak Ankara merkezli hizmet veren bir haber sitesi olmamız sebebiyle Ankara’da ikamet eden vatandaşlarımıza yağmur başta olmak üzere tüm doğa olaylarında önemli bilgiler ve haberler de iletmekteyiz.

Ankara’nın En Faydalı Haber Sitesi

Ankara’da habercilik faaliyetlerine başladığımız günden bu yana başkentin tüm ilçe ve semtlerinde yaşanan gelişmeleri, son dakika haberlerini en güvenilir kaynaklardan vatandaşlarımızla buluşturma gayreti içinde olduk. Bu konuyla alakalı olarak güncel çalışmalarımıza ara vermeden devam etmekteyiz. Fakat gündeme dair gelişmelerin yanında da Ankara yaşayan vatandaşlara faydalı bilgiler de sağlamaya gayret ediyoruz. Bu konuda Ankara'da şiddetli yağmur son dakika gibi haber içeriklerimizle vatandaşlarımızı afetin olumsuz etkilerinden korunmaları için gerekli uyarıları da internet üzerinden yapmaya çalışıyoruz.

Gündemde yer alan tüm gelişmeleri ve sonuçlarını en doğru kaynaklardan aktararak sizlerle buluşturan internet haber sitemiz, her geçen gün artan kullanıcı ve ziyaretçi sayısıyla büyümeye devam etmektedir. Siz de güncel haberler hakkında bilgilenmek ve meteoroloji tahminlerine ile Ankara yağış uyarısı haberlerini yakından takip etmek istiyorsanız internet haber sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Ankara haber yağmur ve diğer acil durum uyarılarını güncel olarak web sitesi üzerinden yayınlamaktadır.