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Bugün 09:46 TSİ- Spor

Süper Lig’de sahne Beşiktaş’ın

Süper Lig’in 27. haftasında yarın Antalyaspor’u konuk edecek olan Beşiktaş, zirve yarışından kopmak istemiyor. Burak Yılmaz’ın cezalı olduğu siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan N’Koudou’nun forma giymesi ise beklenmiyor.
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Süper Lig’in yeniden başlamasıyla birlikte Beşiktaş da, yoluna kaldığı yerden devam etmek istiyor. Ligin son maçında Galatasaray ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, Antalyaspor önünde hata yapmak istemiyor. Zirvenin 9 puan uzağında kalan ve son maça kadar şampiyonluk için şansını zorlayacak olan Beşiktaş’ta, Antalyaspor karşılaşması öncesinde Burak Yılmaz’ın cezası bulunuyor. Burak’ın yanı sıra sakatlığı bulunan N’Koudou’nun da forma giymesi beklenmiyor. Bu mücadeleye sarı kart sınırında çıkacak olan Umut Nayir, Atiba Hutchinson, Tyler Boyd, Caner Erkin ve Lens, kart görmeleri durumunda önümüzdeki hafta oynanacak olan Denizlispor maçında forma giyemeyecek.

KALE ERSİN’İN!

Beşiktaş’ta korona virüs nedeniyle lige verilen arada takımdan ayrılan Karius’un yerine, Antalyaspor maçında kaleyi kimin koruyacağı merak konusu. Teknik Direktör Sergen Yalçın, antrenmanlardaki performansa göre Ersin Destanoğlu’nu ilk 11’e yazmayı düşünüyor. Beşiktaş’ın son maçlarda rakibine karşı büyük üstünlüğü bulunuyor. İki ekibin arasındaki son 10 resmi maçta 2 mücadele beraberlikle sonuçlanırken, Antalyaspor sahadan 1 kez galip ayrıldı. 6 maçta ise Beşiktaş rakibine puan şansı vermedi. Siyah-beyazlıların attığı 23 gole karşılık Antalyaspor 8 kez fileleri havalandırdı. Rakibi karşısında 3 puan arayan Beşiktaş’ı bu maçta taraftarı da yalnız bırakmayacak! Tribünde karton taraftar uygulaması yapan siyah-beyazlı ekibi, yaklaşık 20 bin karton taraftarı bekliyor. Vodafone Park’ta yarın 21.00’de başlayacak olan mücadeleyi Ümit Öztürk yönetecek.

Beşiktaş’ın Antalyaspor karşısındaki muhtemel 11’i ise şu şekilde:

Ersin - Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Caner - Elneny - Lens, Atiba, Ljajic, Boateng - Umut.

(İHA)

Bugün 09:46 TSİ İHA İstanbul- Spor

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