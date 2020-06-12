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Bugün 10:20 TSİ- Ekonomi

Perakende satış hacmi yıllık yüzde 19,3 azaldı

Perakende satış hacmi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 azaldı.
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2020 yılı Nisan ayı Perakende Satış Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, sabit fiyatlarla perakende satış hacmi Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,3 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 36,7, otomotiv yakıtı satışları yüzde 20,1 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 12,5 arttı.

Perakende satış hacmi aylık yüzde 21 azaldı

Sabit fiyatlarla perakende satış hacmi 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 21 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 5,2, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 31,5, otomotiv yakıtı satışları yüzde 23,1 azaldı.

Perakende ciro yıllık yüzde 13,6 azaldı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Nisan ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,6 azaldı. Aynı ayda gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 29,1, otomotiv yakıtı satışları yüzde 35,8 azalırken, gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 26,8 arttı.

Perakende ciro aylık yüzde 20,5 azaldı

Cari fiyatlarla perakende ciro 2020 yılı Nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 20,5 azaldı. Aynı ayda gıda, içecek ve tütün satışları yüzde 3,3, gıda dışı satışlar (otomotiv yakıtı hariç) yüzde 29,8, otomotiv yakıtı satışları yüzde 31,8 azaldı.

(İHA)

Bugün 10:20 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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