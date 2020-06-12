Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 10:20 TSİ- Ekonomi

Cari denge Nisan ayında 5,06 milyar dolar açık verdi

Cari işlemler hesabında, Nisan ayında 5 milyar 62 milyon dolar, 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde ise 12 milyar 855 milyon dolar açık gerçekleşti.
mask

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2020 yılı Nisan ayına ait ’Ödemeler Dengesi Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, bir önceki yılın Nisan ayında 469 milyon dolar açık veren cari işlemler hesabında, bu yılın aynı ayında 5 milyar 62 milyon dolar açık gerçekleşti. Bunun sonucunda on iki aylık cari işlemler açığı 3 milyar 291 milyon dolar oldu. 2020 yılı Ocak-Nisan döneminde cari işlemler hesabında 12 milyar 855 milyon dolar açık gerçekleşti.

Bu gelişmede, ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının bir önceki yılın aynı ayına göre 2 milyar 279 milyon dolar artarak 3 milyar 810 milyon dolara ulaşması ve geçen yılın Nisan ayında 2 milyar 333 milyon dolar net fazla veren hizmetler dengesinde bu ay 240 milyon dolar net açık gerçekleşmesi etkili oldu.

Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise, bir önceki yılın Nisan ayında 3 milyar 257 milyon dolar fazla vermişken, bu ayda 3 milyar 315 milyon dolar açık verdi.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 111 milyon dolar azalarak 1 milyar 36 milyon dolar oldu.

Bir önceki yılın aynı ayında 13 milyon dolar çıkış kaydeden ikincil gelir dengesi kaleminde, bu ay 74 milyon dolar giriş gerçekleşti.

Finans hesabı

Bir önceki yılın aynı ayında 433 milyon dolar giriş kaydeden doğrudan yatırımlar kaleminde, bu ay 133 milyon dolar çıkış gerçekleşti

Portföy yatırımları 2 milyar 365 milyon dolar tutarında net çıkış kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 847 milyon dolar ve devlet iç borçlanma senetleri piyasasında 1 milyar 13 milyon dolar net satış yaptığı görüldü.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar ve diğer sektörler sırasıyla 1 milyar 30 milyon dolar ve 763 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 2 milyar 262 milyon dolar ve yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatları 742 milyon dolar net artış kaydetti.

Yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak; bankalar, Genel Hükümet ve diğer sektörler sırasıyla 843 milyon dolar, 70 milyon dolar ve 62 milyon dolar net geri ödeme gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde bu ayda 8.605 milyon dolar net azalış gözlendi.

(İHA)

Bugün 10:20 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Borsa günü düşüşle tamamladı mask
Borsa günü düşüşle tamamladı
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı mask
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri arttı
Mayıs ayında ekonomi gündeminde en çok ihracat konuşuldu mask
Mayıs ayında ekonomi gündeminde en çok ihracat konuşuldu
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı mask
Bankacılık sektörü kredi hacmi arttı
Oteller Kurban Bayramı ile tamamen hazır olacak mask
Oteller Kurban Bayramı ile tamamen hazır olacak
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var? mask
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var?
Son Dakika: İzmir’de deprem mask
Son Dakika: İzmir’de deprem
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak mask
18 yaş altı yasağı kalktı! 65 yaş üstü ise her gün belli saatlerde çıkacak
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta... mask
Ünlü Oyuncu Hayatını kaybetti! Tüm Camiya yasta...
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar mask
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Çarşamba günü dönüyorlar
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara mask
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara

GALERİ

Günün Özeti - 11 Haziran 2020 mask
Günün Özeti - 11 Haziran 2020
Bursa’da dehşet anları...Kaldırımda yürürken böyle vuruldu mask
Bursa’da dehşet anları...Kaldırımda yürürken böyle vuruldu
Osmanlı döneminden kalma tarihi handa yangın - Video Haber mask
Osmanlı döneminden kalma tarihi handa yangın - Video Haber
Emekliye takviye maaş müjdesi! Çift maaş alma dönemi başlıyor.. mask
Emekliye takviye maaş müjdesi! Çift maaş alma dönemi başlıyor..
Tv sunucusu canlı yayında bayıldı - Video Haber mask
Tv sunucusu canlı yayında bayıldı - Video Haber
Fırıncıların kürek ve tahtalı kavgası kamerada - Video Haber mask
Fırıncıların kürek ve tahtalı kavgası kamerada - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL