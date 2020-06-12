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Bugün 13:20 TSİ- Ekonomi

Borsa ilk yarıda yatay

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,03 değer kazandı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 0,03 değer kazandı. Endeks 34,80 puan azalışla 109 bin 190 puan olurken, toplam işlem hacmi 7,2 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,18 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,41 arttı.

(İHA)

Bugün 13:20 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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