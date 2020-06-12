Başakşehir’de korona virüs testleri negatif çıktı

Süper Lig’in 27. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek olan Medipol Başakşehir, son yaptırdıkları korona virüs testleri hakkında bilgilendirme yayımladı. Yapılan testlerin negatif çıktığı açıklanırken, kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza, perşembe günü yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.
Futbolcularımız, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz