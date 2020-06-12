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Bugün 13:55 TSİ- Spor

Başakşehir’de korona virüs testleri negatif çıktı

Medipol Başakşehir Kulübü, yaptırdıklarını son korona virüs test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.
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Süper Lig’in 27. haftasında yarın sahasında Aytemiz Alanyaspor’u konuk edecek olan Medipol Başakşehir, son yaptırdıkları korona virüs testleri hakkında bilgilendirme yayımladı. Yapılan testlerin negatif çıktığı açıklanırken, kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Futbol A takımı oyuncularımız, teknik heyetimiz, idari ekibimiz ve kulüp çalışanlarımıza, perşembe günü yapılan Covid-19 testlerinde tüm sonuçlar negatif çıkmıştır.

Futbolcularımız, Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarını bu akşam yapacağı antrenmanla tamamlayacaktır."

(İHA)

Bugün 13:55 TSİ İHA İstanbul- Spor

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