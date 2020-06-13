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Robert Prosinecki: ”Bu maçta puan alamamak en üzücüsü”

Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından, “Bu maçtan puan alamamak en üzücüsü. Berabere bitirsek bile en iyi olabilirdi” dedi.
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Süper Lig’in 27. haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-1 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Robert Prosinecki, böyle bir mağlubiyetten sonra konuşmanın mümkün olmadığını belirterek, “1-0 öndesiniz ve iyi oynuyorsunuz, 2-0 ve 3-0 öne geçebilecek durumdasınız. 2-3 dakikada maçı kaybediyorsunuz. Diyecek hiç bir şey yok. Hatalar yaptık maçın son bölümlerinde ve rakibimiz ilk önce penaltı ve Gustavo’nun fevkalade golüyle skoru aldı ve galip geldi. Bu maçtan puan alamamak en üzücüsü. Berabere bitirsek bile en iyi olabilirdi. En zor şartlarda bile havlu atmadığımızı söyledik. Devam edeceğiz önümüzde 7 maç var. İçeride Gençlerbirliği maçımız var, ona odaklanacağız. Nerede hata yaptık onu göreceğiz ve inanıyorum ki çoğu şeyi düzelteceğiz” diye konuştu.

(İHA)

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