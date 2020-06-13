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Bugün 10:51 TSİ- Spor

Galatasaray, 91 gün sonra sahada

Süper Lig’in 27. haftasında Galatasaray, yarın deplasmanda karşılaşacağı Çaykur Rizespor ile ligde 38. kez karşı karşıya gelecek. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılıların 25-5 üstünlüğü bulunuyor. 7 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.
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Korona virüs tedbirleri kapsamında 19 Mart’ta ertelenen Süper Lig’e Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanıyla dönecek. Ligin 27. haftasında Rizespor ile Galatasaray, yarın saat 21.00’de Çaykur Didi Stadyumu’nda karşı karşıya gelecek. Ligde geride kalan 26 haftada sarı-kırmızılılar, 14 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 mağlubiyet sonucunda topladığı 50 puanla üçüncü sırada yer alıyor. Yeşil-mavililer ise 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 15 mağlubiyetin ardından topladığı 25 puanla 16. sırada bulunuyor.

Son maçını 15 Mart tarihinde Türk Telekom Stadyumu’nda Beşiktaş ile oynayan Galatasaray, 91 gün sonra sahaya inecek.

38. RANDEVU

Çaykur Rizespor ile Galatasaray, Süper Lig’de bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda sarı-kırmızılılar, 25 kez sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu. Yeşil-maviler ise rakibini 5 kez mağlup etti. 7 maç da berabere sona erdi. Aslan’ın 85 golüne, Rize ekibi 35 golle karşılık verdi.

BU SEZON 4. MAÇ

İki takım bu sezon 1’i Süper Lig, 2’si de Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kez rakip oldu. Ligdeki maçı sarı-kırmızılılar 2-0 kazandı. Kupadaki müsabakalarda Rize’de sonuç 1-1 sona ererken, Galatasaray evinde 2-1 galip ayrılıp bir üst tura çıkan taraf olmuştu.

10 MAÇTIR YENİLMİYOR

Lige ara verilmeden önce başarılı bir grafik çizen ve yenilmeyen Galatasaray, son 10 maçta rakiplerine 3 puan vermedi. Geride kalan karşılaşmada sarı-kırmızılılar, 8 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Cimbom, bu süreçte Antalyaspor, Denizlispor, Konyaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe ve Gençlerbirliği’ni mağlup etme başarısı gösterirken, Sivasspor ve Beşiktaş ile berabere kaldı. Aslan söz konusu müsabakalarda 26 gol atarken, kalesinde ise 5 gol gördü.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN TAKIMI

Galatasaray ligdeki takımlar içerisinde kalesinde en az gol yiyen takım konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılılar geride kalan 26 haftada sadece 20 gol yedi. Bu istatistikte Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera’nın da payı büyük. Başarılı eldiven, müsabakalarda yaptığı kritik kurtarışlarıyla takımına güven veriyor.

Galatasaray’da sakat olan Brezilyalı defans oyuncusu Marcao’nun dışında eksik bulunmuyor. Sarı-kırmızılılarda defans ortasında Ryan Donk’un yanında Ahmet Çalık ya da genç futbolcu Emin Bayram’ın oynaması bekleniyor.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray’da Rizespor öncesinde 5 futbolcu sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılılarda Mariano, Adem Büyük, Sofiane Feghouli, Ryan Donk ve Jean Michael Seri, müsabakada sarı kart görmeleri durumunda 28. haftada iç sahada Gaziantep FK ile oynanacak olan karşılaşmada takımını yalnız bırakacak.

DÜDÜK YAŞAR KEMAL UĞURLU’DA

Karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu’nun yönetecek. Uğurlu’nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakemlik görevini Turgut Doman üstlenecek. VAR’da Koray Gençerler, AVAR’da ise Emre Malok görev yapacak. Ankara Bölgesi hakeminin, Süper Lig’de düdük çaldığı 76 maçta ev sahibi takım 36, deplasman ekibi de 23 kez galip geldi.

(Oğuzhan Ort/İHA)

Bugün 10:51 TSİ İHA İstanbul- Spor

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