10 yıl önce bugün neler oldu ?

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ERDOĞAN: BİZDE KARDEŞLİK MEDENİYETİ VAR

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon’un Akçaabat ilçesinde toplu açılış törenine katıldı. Burada konuşan Erdoğan, Türkiye’nin Filistin meselesi ile neden ilgilendiğini anlattı.

RUMELİ’YE GEÇİŞİN YILDÖNÜMÜ KUTLANDI

Türklerin Anadolu’dan Rumeli’ye geçişi ve Gelibolu’nun fethinin 656. yıldönümü, Çardak ve Bolayır’da düzenlenen törenlerle kutlandı.

Mehteran gösterisinin büyük ilgi gördüğü etkinlikte Anadolu’dan Rumeli’ye geçiş anı canlandırıldı.

Burada okunan mevlidi şeriften sonra da pilav ayran ikramında bulunuldu.

MEZUNİYET TÖRENİNDE YAĞMUR ŞOKU

Eskişehir Anadolu Üniversitesi 2010 yılı mezuniyet töreni renkli görüntülere sahne oldu. Öğrenciler ve öğretim üyeleri stattaki yerlerini alırken aniden bastıran sağanak yağmur, davetlilere zor anlar yaşattı.

YAZ ORTASINDA KARDA KAYAK KEYFİ

Hakkari Valiliği tarafından düzenlenen 5. Berçelan Kültür Sanat ve Spor Şenlikleri’ 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’nda yapıldı.

Yaz ortasında yapılan karda kayma yarışına katılım yoğun oldu.

(İHA)