Galatasaray’da Başkan Cengiz’in evinde toplantı yapıldı

Süper Lig’in 27. haftasında yarın deplasmanda Çaykur Rizespor’a konuk olan Galatasaray’da bu mücadele öncesi Başkan Mustafa Cengiz’in evinde bazı yönetim kurulu üyeleriyle toplantı yapıldı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi sitesinden toplantı hakkında şu açıklama yapıldı:
"Başkanımız Mustafa Cengiz, İkinci Başkanımız Abdurrahim Albayrak, Başkan Yardımcılarımız Yusuf Günay ile Kaan Kançal ve Sportif AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi Oytun Özer’le bir araya geldi. Başkanımızın evinde gerçekleşen toplantıda Galatasaray’ın güncel konuları konuşuldu."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz