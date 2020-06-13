Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından sanayiciye daha çok destek verileceğini açıkladı. Albayrak, mesajında, “Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz” dedi.
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“Sanayicimize daha çok destek vereceğiz”
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz" dedi.
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