Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 20:32 TSİ- Gündem

“Sanayicimize daha çok destek vereceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz" dedi.
mask

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından sanayiciye daha çok destek verileceğini açıkladı. Albayrak, mesajında, “Yeni dönemde yerli ve milli ihracat odaklı büyüme politikamızı daha güçlü şekilde uygulayabilmek için sanayicimize daha çok destek vereceğiz. Yatırımlarımızdaki odağımız: Milli üretim. Son dönemlerde ertelenen yatırımların daha güçlü bir şekilde devreye alınmasını hedefliyoruz” dedi.

(İHA)

Bugün 20:32 TSİ İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Hava ve Deniz Kuvvetlerinden Akdeniz’de Açık Deniz Eğitimi mask
Hava ve Deniz Kuvvetlerinden Akdeniz’de Açık Deniz Eğitimi
İstanbul Havalimanı’nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor mask
İstanbul Havalimanı’nın bağımsız üçüncü pisti açılıyor
Balıkçının kediden kurtardığı kargayla 8 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor mask
Balıkçının kediden kurtardığı kargayla 8 yıllık dostluğu görenleri şaşırtıyor
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ‘Kontrol Sosyal Hayat’a ilişkin kamu spotu mask
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığından ‘Kontrol Sosyal Hayat’a ilişkin kamu spotu
Bugün Ankara'ya Yağmur Yağacak mı? 12 Haziran 2020 Günü Ankara'da Hava Durumu Nasıl Olacak! mask
Bugün Ankara'ya Yağmur Yağacak mı? 12 Haziran 2020 Günü Ankara'da Hava Durumu Nasıl Olacak!
Türiye’de korona virüsten 17 kişi daha hayatının kaybetti mask
Türiye’de korona virüsten 17 kişi daha hayatının kaybetti
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var? mask
Ankara'da vaka sayısı arttı mı? Ankara'da kaç koronavirüs vakası var?
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara mask
18 ile yeni vali atanırken 23 ilin valisi yer değiştirdi! İşte yeni valiler - Ankara
Yasak aşk cinayeti! Eşinden boşan, ben evlenecem dediği an... mask
Yasak aşk cinayeti! Eşinden boşan, ben evlenecem dediği an...
İnsan yüzlü örümcek! Görenleri Hayrete Düşürüyor mask
İnsan yüzlü örümcek! Görenleri Hayrete Düşürüyor
Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Faaliyete geçiyor! Duruşma ve İcralar Başlıyor... mask
Ankara Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri Faaliyete geçiyor! Duruşma ve İcralar Başlıyor...
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu? mask
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu?

GALERİ

Fransa’da ırkçılık karşıtı protestolar sonrası olaylar çıktı - Video Haber mask
Fransa’da ırkçılık karşıtı protestolar sonrası olaylar çıktı - Video Haber
Taksim’de güneş ve yağmur bir arada - Video Haber mask
Taksim’de güneş ve yağmur bir arada - Video Haber
Başkentte sağanak hayatı zorladı - Ankara'da yollar göle döndü! mask
Başkentte sağanak hayatı zorladı - Ankara'da yollar göle döndü!
Gelin ve damadın tercihi lüks araç yerin atlar oldu - Video Haber mask
Gelin ve damadın tercihi lüks araç yerin atlar oldu - Video Haber
Vatandaşlar Menekşe plajına akın etti - Video Haber mask
Vatandaşlar Menekşe plajına akın etti - Video Haber
Belgrad Ormanı’nda ‘normalleşme’ yoğunluğu - Video Haber mask
Belgrad Ormanı’nda ‘normalleşme’ yoğunluğu - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL