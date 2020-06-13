Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor

Sağlık bakanı Twitter hesabında vaka sayısını açıklarken uyardı;"Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor. Giderek, hepimizi."
Türkiye'de son 24 saatte 1459 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 14 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 176 bin 677, can kaybı 4 bin 792 oldu
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz