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Başakşehir’de yenilmezlik serisi 8 maça çıktı! Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti

Medipol Başakşehir, Alanyaspor’u mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.
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Süper Lig’in 27. haftasında evinde Alanyaspor ile karşılaşan Başakşehir, rakibini 1-0 mağlup ederek başarılı performansını sürdürdü. Turuncu-lacivertliler bu maçla birlikte yenilmezliğini de sürdürdü. Başakşehir, ligde en son 19. haftada deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-0 kaybetti. Turuncu-lacivertliler daha sonra oynadığı 8 müsabakada 6 kez galip gelirken, 2 kez de berabere kaldı.

Medipol Başakşehir Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti

Süper Lig’in 27. haftasında Medipol Başakşehir, sahasında karşılaştığı Aytemiz Alanyaspor’u 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

4. dakikada Edin Visca’nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde bulunan Enzo Crivelli’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.

11. dakikada Skrtel’in kısa pasında Epureanu’dan önce araya giren Papiss Cisse, ceza alanı içine girdikten sonra pasını Bakasetas’a verdi. Bakasetas’ın altıpasın solundan yerden vuruşunda kaleci Mert meşin yuvarlağı kurtardı.

20. dakikada Bakasetas’ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Tzavellas’ın kafa vuruşunda savunmadan seken top kaleci Mert’te kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

53. dakikada İrfan’ın ara pasında topu alan Visca’nın sağ taraftan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşunda kaleci Marafona’dan dönen meşin yuvarlağı defans uzaklaştırdı.

60. dakikada Sol kanattan ceza alanı içine giren İrfan’ın ortasında Crivelli, kafayla topu indirdi. Altıpas içinde topu alan Aleksic’in vuruşunda meşin yuvarlak savunmadan döndü.

64. dakikasında İrfan’ın sol kanattan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mahmut’un kafa vuruşuna meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

77. dakikada hakem Ali Şansalan, ceza sahası içinde Tzavellas’ın elle oynadığını pozisyon sonrası VAR’a gitti. Pozisyonu inceleyen Şansalan daha sonra penaltı kararı verdi.

80. dakikada penaltıda topu başına geçen Visca, kaleci Marafona’nın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-0

STAT: BAŞAKŞEHİR FATİH TERİM

Hakemler: Ali Şansalan xx, Kerem Ersoy xx, Cem Satman xx

Medipol Başakşehir: Mert xx, Caiçara xx, Martin Skrtel xx, Epureanu xx, Clichy xx, Mahmut Tekdemir xxx (Gulbrandsen dk. 88 ?), İrfan Can Kahveci xxx, Edin Visca xxx (Robinho dk. 90+2 ?), Enzo Crivelli xx, Daniel Aleksic xx (Mehmet Topal dk. 82 ?), Demba Ba xx (Berkay Özcan dk. 88 ?)

Yedekler: Volkan Babacan, Uğur Uçar, Aziz Behich, Carlos Ponk, Azubuike, Gökhan İnler

Teknik Direktör: Okan Buruk

Aytemiz Alanyaspor: Marafona x, Juanfran x, Caulker x, Tzavellas x, N’Sakala x, Salih Uçan x (Onur dk. 73 x), Ceyhun Gürselam x, Efecan Karaca x (Umut dk. 86 ?), Junior Fernandes x, Anastasios Bakasetas x, Papiss Cisse xx

Yedekler: Eray, Kaan, Lokman, Welinton, Baiano, Emircan, Mustafa Pektemek, Erdinç

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Mahmut Tekdemir (dk. 64), Visca (dk. 80 pen.) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Enzo Crivelli (Medipol Başakşehir), Ceyhun, Junior Fernandes, Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

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