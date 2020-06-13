Korona virüs önlemleri nedeniyle maçların seyircisiz oynanması, Beşiktaş taraftarına engel olmadı. Antalyaspor maçının başlama düdüğüyle birlikte bir grup siyah-beyazlı taraftar, numaralı tribün olarak tabir edilen tribünün arkasındaki yolda bir araya gelerek maçın ilk düdüğüyle birlikte tezahürat yapmaya başladı. Siyah-beyazlılar uzun süre takımlarına destek verdi.
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Taraftarlar ilk düdükle stadın dışından desteğe başladı!
Beşiktaş-Antalyaspor mücadelesinde tribündeki yerlerini alamayan taraftarlar, stadın dışından bağırarak takımlarına destek verdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz