Keçiören Belediyesi 5-9 Yaş Grubuna 12 Mini Bot Hediyesi - Ankara

EVLERİNDE SIKILAN ÇOCUKLARA BAŞKAN ALTINOKTAN MİNİ BOT HEDİYESİ

BAŞKAN ALTINOK: ÇOCUKLARIMIZ VE GENÇLERİMİZ İLÇEMİZDE KEYİFLİ VAKİT GEÇİREBİLİYOR

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok koronavirüs Kovid-19 önlemleri kapsamında sokağa çıkma kısıtlaması sürecinde evlerinden çıkamayan ve bu nedenle sıkılan çocuklara ücretsiz mini bot keyfi sunduklarını belirtti. Altınok Çocukken biz Keçiörende gezecek yer olmadığından Kuğulu Parka veya Gençlik Parkına gezmeye giderdik. Ama gün geldi Keçiörene hizmetkâr olduk ortaya koyduğumuz sosyal alanlarla artık çocuklarımız ve gençlerimiz ilçe dışına çıkmadan da daha keyifli vakit geçirebiliyorlar dedi.

5-9 YAŞ GRUBU İÇİN 12 MİNİ BOT

Keçiören Belediyesi 0-20 yaş grubu çocuklara ve gençlere yönelik sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılmasıyla birlikte onlara yönelik çeşitli hizmetler sunmaya başladı.

Bu kapsamda 5-9 yaş grubu çocuklar için Gümüşdere Ihlamur Vadisine konumlandırılan şişme havuz miniklerin eğlence merkezi haline geldi. 120 metrekarelik alana kurulan şişme havuzdaki 12 adet mini bota sırayla binen ve bottaki pedalları elleriyle çevirerek suyun üzerinde hareket kazanan çocukların mutlulukları ise gözlerine yansıdı.

ÇOCUKLARIMIZI ÇOK SEVİYORUZ

Ihlamur Vadisindeki şişme havuzun hizmete başlamasıyla birlikte çocukların havuzdaki eğlenceli anlarına tanıklık eden ve onlarla sıcak bir sohbet gerçekleştiren Başkan Turgut Altınok Devletlerin ve milletlerin en büyük zenginliği çocukları ve gençleridir. Sizleri ne kadar iyi yetiştirirsek geleceğimiz de o kadar parlak olur. Sizler dünyanın en saf en temiz melek ve çiçeklerisiniz. Dünyadaki bütün çiçekleri toplasanız sizin kadar güzel saf temiz olamaz. Sizin kadar da güzel kokamaz. Siz solmayan çiçeklerimizsiniz. Sizleri çok seviyoruz diye konuştu.