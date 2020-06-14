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Taksi Duraklarına Büyükşehir İmzası! Modrn Hale Geliyor - Ankara

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent genelinde yer alan taksi duraklarını modern hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
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TAKSİ DURAKLARINA BÜYÜKŞEHİR İMZASI

ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI KENT GENELINDE TAKSI DURAKLARINI YENILEYEREK MODERN BIR GÖRÜNÜME KAVUŞTURUYOR. ESKIYEN YA DA IŞLEVINI YITIREN TAKSI DURAKLARINI ELDEN GEÇIREN BÜYÜKŞEHIR BELEDIYESI KENT ESTETIĞI DAIRE BAŞKANLIĞI EKIPLERI OTURMA ALANLARI MUTFAK VE LAVABO GIBI BÖLÜMLER ILAVE EDEREK TAKSICI ESNAFININ GÜNLÜK IHTIYAÇLARINI KARŞILIYOR.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkent genelinde yer alan taksi duraklarını modern hale getirmek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı ekipleri taksici esnafının daha iyi koşullarda hizmet verebilmesi için ihtiyaca cevap veremeyen durakların yerine yenilerini inşa ediyor.

EV RAHATLIĞINDA DURAKLAR

Taksi duraklarını yenileme çalışmalarına taksici esnafından gelen talepler doğrultusunda devam eden ekipler taksi duraklarını modern ve yalıtımlı malzemelerle baştan sona yeniliyor.

İçerisinde dinlenme alanı mutfak ve lavaboların da yer aldığı yeni duraklar taksici esnafına ev ortamında çalışma olanağı sunuyor. İhtiyaca göre 48 18 ve 12 metrekare olarak tasarlanan yeni taksi duraklarına elektrik ve su tesisatı çekilirken mini mutfak tezgahı klima iç döşemeler ve lavabo da konuluyor.

POLATLI VE ÇANKAYA TAKSİCİ ESNAFI İSTEDİ BÜYÜKŞEHİR YAPTI

Büyükşehir Kent Estetiği Daire Başkanlığı Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odasının talebi üzerine Polatlıda 18 ve 12 metrekarelik 5 durak inşa etti.

Çankaya Oran Mahallesinde de 48 metrekarelik 2 taksi durağının yenileme çalışmasını sürdüren Büyükşehir ekipleri taksici esnafının ihtiyaçlarını da göz önünde bulunduruyor.

Polatlı Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Genel Sekreteri Cem Özkan ilçelerinde yenilenen taksi durakları ile ilgili şöyle konuştu:

POLATLI ŞOFÖRLER ODASI OLARAK ANKARA BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANIMIZDAN ILÇEMIZE YAKIŞIR TAKSI DURAĞI TALEBINDE BULUNDUK. SAĞ OLSUN PANDEMI DÖNEMINDE BILE ISTEKLERIMIZI GERI ÇEVIRMEYEREK DURAKLARIMIZI YENILEME ÇALIŞMASI BAŞLATTI. İLÇEMIZDE 5 TANE MODERN DURAĞIN INŞASI BITMEK ÜZERE. BU ZORLU SÜREÇTE AYRICA TAKSICI ESNAFININ ARAÇLARINI HIJYENIK HALE GETIRMEK IÇIN DEZENFEKTAN DESTEĞI SAĞLANDI. BAŞKANIMIZA VE EMEĞI GEÇEN EKIPLERINE TEŞEKKÜR EDIYORUZ.

Yeni duraklarına kavuşan taksici esnafı da memnuniyetlerini şu sözlerle dile getirdi:

-Fatih Şengül: KIŞISEL IHTIYAÇLARIMIZI KARŞILAYACAK ÖLÇÜDE ESKI DURAĞIMIZDAN ÇOK DAHA GÜZEL VE KULLANIŞLI OLDU. BÜYÜKŞEHIR BELEDIYE BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN.

-Koray Günay: KÜÇÜK DURAĞIN ÇOK KAHRINI ÇEKTIK. LAVABO SIKINTIMIZ VARDI YERIMIZ UFAKTI VE SIĞMIYORDUK. YENI DURAĞIMIZ MUTFAĞIYLA HER ŞEYIYLE DÖRT DÖRTLÜK. MANSUR BAŞKANIMIZA BU HIZMETINDEN DOLAYI ÇOK TEŞEKKÜR EDIYORUZ.

-İsmail Kutlu: MANSUR BAŞKANIMIZIN SAYESINDE KÜÇÜK KULÜBEDEN KURTULDUK. İHTIYAÇLARIMIZI GÖRMEKTE ÇOK ZORLANIYORDUK. ŞIMDI DAHA ELIT VE ÇALIŞMAYA ELVERIŞLI GÜZEL BIR IŞ YERINE SAHIP OLMANIN MUTLULUĞUNU YAŞIYORUZ.

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