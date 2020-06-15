Haberler Ankara Haberler Ankara
Bugün 03:26 TSİ- Asayiş

” Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekâtı icra edilmektedir”

Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde teröristlerce üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’a hava harekatı icra edildiğini bildirdi.
mask

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “Son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize her geçen gün artan taciz, saldırı teşebbüsünde bulunan, böylece halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirerek halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini sağlamak maksadıyla, uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak’ın kuzeyinde bulunan ve teröristler tarafından üs olarak kullanılan Sincar, Karacak, Kandil, Zap, Avaşin Basyan ve Hakurk’taki terör yuvalarına hava harekâtı icra edilmektedir” denildi.

(İHA)

Bugün 03:26 TSİ İHA Ankara- Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Yasağa rağmen Asker uğurlaması yaptılar! 3 kişinin korona testi pozitif çıktı sokak karantinada... mask
Yasağa rağmen Asker uğurlaması yaptılar! 3 kişinin korona testi pozitif çıktı sokak karantinada...
O ismin villası kuşa döndü! Havuzu da yıkıldı... mask
O ismin villası kuşa döndü! Havuzu da yıkıldı...
6 terörist gözaltına alındı mask
6 terörist gözaltına alındı
Ankara Valiliği’nden yağmur ve sel olaylarına karşı uyarı mask
Ankara Valiliği’nden yağmur ve sel olaylarına karşı uyarı
Ankara’da sel mask
Ankara’da sel
Üzerinde patlayıcıyla yakalandı mask
Üzerinde patlayıcıyla yakalandı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor mask
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar mask
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu? mask
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu?
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak... mask
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak...
Bugün Ankara'ya Yağmur Yağacak mı? 12 Haziran 2020 Günü Ankara'da Hava Durumu Nasıl Olacak! mask
Bugün Ankara'ya Yağmur Yağacak mı? 12 Haziran 2020 Günü Ankara'da Hava Durumu Nasıl Olacak!
Pekin’de yeni dalga paniği! Somon Balığı raflardan kaldırıldı.. mask
Pekin’de yeni dalga paniği! Somon Balığı raflardan kaldırıldı..

GALERİ

Kuruluş Osman Dizisi 26. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Kuruluş Osman Dizisi 26. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Türkiye'de Günün Manşetleri Bugünün Önemli Haberleri - Video Haber mask
Türkiye'de Günün Manşetleri Bugünün Önemli Haberleri - Video Haber
Son Dakika: Bir deprem haberide Erzurum’dan geldi - Video Haber mask
Son Dakika: Bir deprem haberide Erzurum’dan geldi - Video Haber
Virüs nedeniyle bu yıl hac iptal edilebilir - Video Haber mask
Virüs nedeniyle bu yıl hac iptal edilebilir - Video Haber
Kızının acısını yazıya dökmek için okuma yazma öğreniyor - Video Haber mask
Kızının acısını yazıya dökmek için okuma yazma öğreniyor - Video Haber
Kesmeye kıyamadıkları ağacı binanın içinden geçirdiler - Video Haber mask
Kesmeye kıyamadıkları ağacı binanın içinden geçirdiler - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL