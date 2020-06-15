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Bugün 10:30 TSİ- Ekonomi

Borsa haftaya düşüşle başladı

Borsa, yeni haftaya yüzde 0,71’lik düşüşle başladı.
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Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi haftanın ilk iş gününe yüzde 0,71’lik düşüşle başladı. Endeks, 784,14 puanlık azalışla 109 bin 51 puan oldu. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 1,07, holding endeksi de yüzde 0,38 değer kaybetti.

(İHA)

Bugün 10:30 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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