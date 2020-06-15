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Bugün 10:51 TSİ- Ekonomi

Dünyada gıdaların üçte 1’i israf ediliyor

FAO 2019 verilerine göre, dünyadaki gıda israfının her yıl arttığı saptandı. Her yıl tüm dünyada insanların tüketmesi için üretilen gıdanın üçte 1’inin israf edildiği gözlenirken, en çok gıda israfının ise Asya’da olduğu belirlendi.
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Ajans Press’in, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO 2019) verilerinden elde ettiği bilgilere göre, dünyadaki gıda israfının her yıl arttığı saptandı. Böylelikle her yıl tüm dünyada insanların tüketmesi için üretilen gıdanın 3’te 1’inin israf edildiği kaydedildi. Gıda israfının en yüksek görüldüğü bölge ise Orta ve Güney Asya olurken, ikinci sırada Kuzey Amerika ve Avrupa’nın yerleştiği saptandı. En çok israf edilen gıdalar ise yüzde 25 ile kökler, yumrular ve sağlıklı yağ içeren bitkiler olurken, ikinci sıraya meyveler ve sebzelerin yerleştiği kaydedildi. Araştırma Türkiye’de yılda ortalama 26 milyon ton gıda israfı olduğunu ortaya koyarken, yıllar içinde israfının daha da artacağı söylendi. Türkiye’deki israfın bütçesi ise yıllık ortalama 500 milyar liraya denk gelirken bu da milli gelirin yüzde 15’ine tekabül ediyor.

Medya takip kurumu Ajans Press, gıda israfı ile alakalı basına yansıyan haber adetlerini inceledi. Ajans Press ve PRNet’in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre geçen yıl gıda israfı ile alakalı basına 737 haber yansıdığı tespit edildi. Sadece bu yıl çıkan haberlere bakıldığında ise 596 adet olduğu saptanırken, en çok konuşulan başlıklar arasında gıda israfını engellemek için alınabilecek önlemler konuşuldu. Özellikle içinde bulunduğumuz salgın sürecinde kaynakların ve gıda maddelerini korumanın ne denli önemli olduğu bir kez daha görüldü.

(İHA)

Bugün 10:51 TSİ İHA İstanbul- Ekonomi

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