Haberler Ankara Haberler Ankara
15 Haz 2020 - 13:42- Gündem

AFAD’dan Bingöl’deki depreme ilişkin bilgilendirme

Bingöl’deki depremin ardından bilgilendirme açıklamalarını sürdüren İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), “Depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 16 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 11 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir” açıklamasını yaptı. Ayrıca, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderildiği de belirtildi.
mask

AFAD, Bingöl’deki depreme ilişkin bilgilendirme açıklamaları yapmayı sürdürüyor. Bu kapsamda AFAD, sekizinci açıklamasını yaptı. Saat 12.30 itibariyle elde edilen bilgilerin paylaşıldığı açıklamada, “14 Haziran 2020 tarihinde, saat 17.24’te merkez üssü Bingöl ili Karlıova ilçesi olan 5.7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem sonrasında büyüklüğü 4’ün üzerinde 3 deprem yaşanmış olup, toplam 159 artçı deprem kaydedilmiştir. 15 Haziran 2020 tarihi saat 09.51’de yine Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5.6 büyüklüğünde bir deprem daha yaşanmıştır. Yaşanan bu deprem Erzurum, Erzincan ve Tunceli illerinde de hissedilmiştir. Devam eden saha çalışmalarında, şu ana kadar olumsuz bir durumla karşılaşılmamıştır. Bingöl Adaklı ilçesi Sevkar köyü ve Karlıova ilçesi Kaynarpınar köyünden gelen ihbarlarda bazı evlerde kısmi hasar meydana gelmiş olup, tarama faaliyetleri devam etmektedir” denildi.

11 VATANDAŞIN TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Deprem bölgesinde AFAD koordinasyonundaki müdahale ve tarama çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, “Depremden etkilenen ve tedavisi tamamlanan 16 vatandaşımız taburcu edilmiş olup, 11 vatandaşımızın tedavilerine devam edilmektedir. Bölgedeki çalışmalar için alana sevk edilen araç sayısı 104’e, personel sayısı ise 841’e çıkarılmıştır. Beslenme ihtiyacı için gönderilen sıcak yemek öğünü 6 bin 500’e, haberleşmenin kolay sağlanması için gönderilen mobil baz istasyonu sayısı 7’ye yükseltilmiştir” ifadelerine de yer verildi.

Açıklamada, bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetlerine ilişkin şunları kaydedildi:

“Bölgedeki müdahale ve tarama faaliyetleri, AFAD koordinasyonunda ilgili tüm kurum ve kuruluşun çalışmalarıyla sürdürülmektedir. Çalışmalara, 116’sı AFAD personeli olmak üzere Sağlık Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Jandarma, İtfaiye, Belediye, Türk Kızılay, özel sektör kuruluşları ve diğer STK’lardan toplam 841 personel ve 104 araç katılmaktadır.”

500 BİN TL ACİL YARDIM ÖDENEĞİ

Öte yandan, “Başkanlığımızca, acil ihtiyaçların karşılanması amacıyla Bingöl Valiliği emrine 500 bin TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir” bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, barınma ve beslenme ihtiyacına yönelik çalışmalara ilişkin ise “AFAD bölgesel lojistik destek depolarından, depremden etkilenen bölgelere yatak, battaniye, yastık çarşaf seti ile mutfak setleri sevk edilmiştir. Böylece alana toplam bin 602 çadır, 3 bin 248 yatak, 3 bin 300 yastık çarşaf seti ile 2 bin 52 mutfak seti gönderilmiştir. Ayrıca Türk Kızılay tarafından, bölgeye 6 bin 500 kişilik sıcak yemek, bin kumanya ve 5 bin kişilik sahra mutfak kiti gönderilmiştir” denildi.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş/İHA)

15 Haz 2020 - 13:42 İHA Ankara- Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Bakan Soylu’dan “Bingöl” açıklamaları mask
Bakan Soylu’dan “Bingöl” açıklamaları
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar mask
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar
Son Dakika: Bingöl’deki depremde iki köyde evler yıkıldı: 9 yaralı mask
Son Dakika: Bingöl’deki depremde iki köyde evler yıkıldı: 9 yaralı
“1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır” mask
“1 güvenlik korucumuz göçük altında kalmış, 2’si de hafif şekilde yaralanmıştır”
10 yıl önce bugün neler oldu - 14 Haziran 2020 mask
10 yıl önce bugün neler oldu - 14 Haziran 2020
Sağlık Bakanı Koca Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde fotoğraf paylaştı mask
Sağlık Bakanı Koca Prof. Dr. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi’nde fotoğraf paylaştı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor mask
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar mask
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu? mask
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu?
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak... mask
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak...
Bugün Ankara'ya Yağmur Yağacak mı? 12 Haziran 2020 Günü Ankara'da Hava Durumu Nasıl Olacak! mask
Bugün Ankara'ya Yağmur Yağacak mı? 12 Haziran 2020 Günü Ankara'da Hava Durumu Nasıl Olacak!
Pekin’de yeni dalga paniği! Somon Balığı raflardan kaldırıldı.. mask
Pekin’de yeni dalga paniği! Somon Balığı raflardan kaldırıldı..

GALERİ

Bingöl depremi korkuttu - Video Haber mask
Bingöl depremi korkuttu - Video Haber
Vaka artışı uyarısı bile vatandaşları durduramıyor - Video Haber mask
Vaka artışı uyarısı bile vatandaşları durduramıyor - Video Haber
Muslera, ambulans ile Trabzon’a getirildi - Video Haber mask
Muslera, ambulans ile Trabzon’a getirildi - Video Haber
Galatasaray İstanbul’a gitti - Video Haber mask
Galatasaray İstanbul’a gitti - Video Haber
Kuruluş Osman Dizisi 26. Bölüm Fragmanı Yayınlandı! mask
Kuruluş Osman Dizisi 26. Bölüm Fragmanı Yayınlandı!
Türkiye'de Günün Manşetleri Bugünün Önemli Haberleri - Video Haber mask
Türkiye'de Günün Manşetleri Bugünün Önemli Haberleri - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL