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15 Haz 2020 - 14:51- Siyaset

AK Parti MYK toplandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
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(İHA)

15 Haz 2020 - 14:51 İHA Ankara- Siyaset

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