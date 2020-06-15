Ziraat Türkiye Kupası’nda Alanyaspor’un Antalyaspor’u konuk edeceği yarı final rövanş mücadelesinin hakemleri açıklandı. 18 Haziran Perşembe günü saat 20.45’te Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynanacak olan karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler’in yardımcılıklarını ise Alpaslan Dedeş ve İlker Takpak yapacak. Direnç Tonusluoğlu, karşılaşmanın dördüncü hakemi olarak görev alacak.
15 Haz 2020 - 15:41- Spor
Alanyaspor-Antalyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş mücadelesinde Alanyaspor’un Antalyaspor’u ağırlayacağı karşılaşmayı Arda Kardeşler yönetecek.
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.