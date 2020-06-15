15 Haz 2020 - 17:21- Siyaset

AK Parti Sözcüsü Çelik:"Irkçılığa ne kadar karşıysak yağmacılığa da o kadar karşıyız."

AK Parti Sözcüsü Çelik:"Irkçılığa ne kadar karşıysak yağmacılığa da o kadar karşıyız."