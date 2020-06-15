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15 Haz 2020 - 17:36- Gündem

MSB: ”Silah altına alınacak bedelli yükümlüler PCR testine müteakip askere sevk edilecek”

MSB: ”Haziran’da silah altına alınacak bedelli yükümlüler PCR testine müteakip askere sevk edilecek.”
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(İHA)

15 Haz 2020 - 17:36 İHA Ankara- Gündem

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