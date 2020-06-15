Haberler Ankara Haberler Ankara
15 Haz 2020 - 18:06- Ekonomi

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 376,50 lira oldu.
mask

İstanbul Kapalıçarşı’da 376,30 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 376,50 liradan, 2 bin 480 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 501 liradan, 344 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 348 liradan, 2 bin 425 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 445 liradan, bin 212 liradan alınan Yarım Ziynet bin 226 liradan ve 606 liradan alınan Çeyrek Ziynet 611 liradan satıldı.

(İHA)

15 Haz 2020 - 18:06 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
İki milyon öğrenci EBA TV derslerini TV+’ta izledi mask
İki milyon öğrenci EBA TV derslerini TV+’ta izledi
Merkezi yönetim bütçe gelişmeleri açıklandı mask
Merkezi yönetim bütçe gelişmeleri açıklandı
Dünyada gıdaların üçte 1’i israf ediliyor mask
Dünyada gıdaların üçte 1’i israf ediliyor
Tarım-ÜFE yıllık yüzde 10,59, aylık yüzde 0,88 arttı mask
Tarım-ÜFE yıllık yüzde 10,59, aylık yüzde 0,88 arttı
Borsa haftaya düşüşle başladı mask
Borsa haftaya düşüşle başladı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor mask
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar mask
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu? mask
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu?
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak... mask
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak...
Bugün Ankara'ya Yağmur Yağacak mı? 12 Haziran 2020 Günü Ankara'da Hava Durumu Nasıl Olacak! mask
Bugün Ankara'ya Yağmur Yağacak mı? 12 Haziran 2020 Günü Ankara'da Hava Durumu Nasıl Olacak!
Pekin’de yeni dalga paniği! Somon Balığı raflardan kaldırıldı.. mask
Pekin’de yeni dalga paniği! Somon Balığı raflardan kaldırıldı..

GALERİ

Milli ve yerli buğday tohumu çeşidi tarlada çiftçiyle buluştu - Video Haber mask
Milli ve yerli buğday tohumu çeşidi tarlada çiftçiyle buluştu - Video Haber
Ankara’da yağış su baskınlarına yol açtı mask
Ankara’da yağış su baskınlarına yol açtı
Fransa’da kafe ve restoranlar bugün tamamen açıldı - Video Haber mask
Fransa’da kafe ve restoranlar bugün tamamen açıldı - Video Haber
Meraklı kedilerin drone ilgisi - Video Haber mask
Meraklı kedilerin drone ilgisi - Video Haber
Kısa süren yağmur, yolları göle çevirdi! - Video Haber mask
Kısa süren yağmur, yolları göle çevirdi! - Video Haber
Normalleşme sürecinden sonra Taksim Meydanı’nda kalabalık her geçen gün artıyor! mask
Normalleşme sürecinden sonra Taksim Meydanı’nda kalabalık her geçen gün artıyor!
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL