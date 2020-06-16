Ankara’da pompalı tüfekle ateş açan kimliği belirsiz kişiler 1 vatandaşı ağır yaraladı

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Olayın görgü tanıklarının iddiasına göre, otomobilden inen ve ellerinde pompalı tüfek olan yüzleri maskeli 3 kişi, cadde üzerinde yürüyen 1 vatandaşa ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet etmesiyle ağır yaralanan vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan ateş eden şüpheliler, ellerindeki pompalı tüfekleri yere atarak kaçtı. Polis saldırganların peşine düştü.Ankara’nın Sincan ilçesinde otomobillerinden inen kimliği belirsiz kişiler, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen 1 kişiye ateş açtı. Mermilerin sırtına isabet ettiği vatandaş ağır yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Olayın görgü tanıklarının iddiasına göre, otomobilden inen ve ellerinde pompalı tüfek olan yüzleri maskeli 3 kişi, cadde üzerinde yürüyen 1 vatandaşa ateş açtı.
Tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet etmesiyle ağır yaralanan vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.
Öte yandan ateş eden şüpheliler, ellerindeki pompalı tüfekleri yere atarak kaçtı. Polis saldırganların peşine düştü.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.