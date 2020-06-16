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16 Haz 2020 - 01:35- Asayiş

Ankara’da pompalı tüfekle ateş açan kimliği belirsiz kişiler 1 vatandaşı ağır yaraladı

Ankara’nın Sincan ilçesinde otomobillerinden inen kimliği belirsiz kişiler, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen 1 kişiye ateş açtı. Mermilerin sırtına isabet ettiği vatandaş ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Olayın görgü tanıklarının iddiasına göre, otomobilden inen ve ellerinde pompalı tüfek olan yüzleri maskeli 3 kişi, cadde üzerinde yürüyen 1 vatandaşa ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet etmesiyle ağır yaralanan vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan ateş eden şüpheliler, ellerindeki pompalı tüfekleri yere atarak kaçtı. Polis saldırganların peşine düştü.Ankara’nın Sincan ilçesinde otomobillerinden inen kimliği belirsiz kişiler, cadde üzerinde yaya olarak yürüyen 1 kişiye ateş açtı. Mermilerin sırtına isabet ettiği vatandaş ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Sincan ilçesi Malazgirt Mahallesi Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi. Olayın görgü tanıklarının iddiasına göre, otomobilden inen ve ellerinde pompalı tüfek olan yüzleri maskeli 3 kişi, cadde üzerinde yürüyen 1 vatandaşa ateş açtı.

Tüfekten çıkan saçmaların sırtına isabet etmesiyle ağır yaralanan vatandaş, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesinin ardından Ankara Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Öte yandan ateş eden şüpheliler, ellerindeki pompalı tüfekleri yere atarak kaçtı. Polis saldırganların peşine düştü.

(İJHA)

16 Haz 2020 - 01:35 İHA Ankara- Asayiş

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