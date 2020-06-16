16 Haz 2020 - 08:38- Asayiş
3 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Van Çaldıran Tendürek kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Özel Harekat (JÖH) birlikleri tarafından düzenlenen operasyonda çıkan çatışmada 3 terörist etkisiz hale getirilmiş, silah ve mühimmatları ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.