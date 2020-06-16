Haberler Ankara Haberler Ankara
16 Haz 2020 - 13:20- Ekonomi

Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,58 değer kazandı.
mask

Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında 1,58 yükseldi. Endeks 1.725,63 puan artışla 111 bin 281 puan olurken, toplam işlem hacmi 7,7 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,76, holding endeksi yüzde 1,53 değer kazandı.

(İHA)

16 Haz 2020 - 13:20 İHA İstanbul- Ekonomi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Borsa güne yükselişle başladı - 16 Haziran 2020 mask
Borsa güne yükselişle başladı - 16 Haziran 2020
Serbest piyasada döviz fiyatları - 16 Haziran 2020 mask
Serbest piyasada döviz fiyatları - 16 Haziran 2020
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
“Konutta salgının izleri faizsiz elbirliği sistemi ile silinecek” mask
“Konutta salgının izleri faizsiz elbirliği sistemi ile silinecek”
Serbest piyasada altın fiyatları mask
Serbest piyasada altın fiyatları
Bakan Pekcan ürün güvenliği denetim sonuçlarını açıkladı mask
Bakan Pekcan ürün güvenliği denetim sonuçlarını açıkladı
Anket Ankara'nın En başarılı ve En İyi Belediye Başkanı Kim? Ankara Belediye Anketi
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar mask
Ankara ve Türkiye'de Korona Vaka Sayısı Artıyor! İşte Son Rakamlar
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor mask
Vaka sayısındaki artış, tedbirlere uymayanları uyarıyor! Vaka Sayısı Artmaya devam ediyor
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu? mask
Ankara'da görülmüştü! Gök Gürültüsü ve Ejderha Videosu Doğru Mu?
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı mask
5 ilde daha maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak... mask
Bu şehirlere giriş çıkışlar sınırlandırıldı! 15 gün yasak...
Pekin’de yeni dalga paniği! Somon Balığı raflardan kaldırıldı.. mask
Pekin’de yeni dalga paniği! Somon Balığı raflardan kaldırıldı..

GALERİ

Ali Koç, Kruse ve Muslera’yı ziyaret etti mask
Ali Koç, Kruse ve Muslera’yı ziyaret etti
Duruşmaların başlamasıyla birlikte Adliye’de metrelerce kuyruk oluştu mask
Duruşmaların başlamasıyla birlikte Adliye’de metrelerce kuyruk oluştu
Osmanlı Devleti’nin izlerini taşıyan mağaralar havadan görüntülendi - Video Haber mask
Osmanlı Devleti’nin izlerini taşıyan mağaralar havadan görüntülendi - Video Haber
Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi mask
Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi
Elmalı barajında korkutan görüntü - Video Haber mask
Elmalı barajında korkutan görüntü - Video Haber
Yavru ördek kurtarma operasyonu - Video Haber mask
Yavru ördek kurtarma operasyonu - Video Haber
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 16 B
TAKİP ET
TAKİP ET

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL