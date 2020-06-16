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16 Haz 2020 - 15:46- Spor G: 16 Haz 2020 - 15:56

Premier Lig’de heyecan yarın başlıyor

Koronavirüs salgını sebebiyle ertelenen Premier Lig, 2019-2020 sezonunu tamamlamak için yarın sahalara geri dönüyor.
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Dünyanın en çok izlenen futbol ligi İngiltere Premier Ligi’nde ara verilen sezonun ilk karşılaşması 17 Haziran saat 20.00’de Sheffield United ile Aston Villa arasında oynanacak. Bu heyecan dolu karşılaşmanın hemen ardından Manchester City ile Arsenal 22.15’de karşı karşıya gelecek. Her iki karşılaşma da canlı yayınla S Sport ekranları ve S Sport Plus uygulaması üzerinden sporseverlerle buluşacak.

LİVERPOOL ŞAMPİYONLUK İÇİN GÜN SAYIYOR

Futbolseverlerin heyecanla beklediği İngiltere Premier Ligi’nde Liverpool 82 puanla liderliğini sürdürürken, en yakın takipçisi Manchester City’nin 57 puanı bulunuyor. Geçtiğimiz sezon Manchester City’nin 1 puan gerisinde kalarak ligi ikinci sırada bitiren Liverpool, 2019/20 sezonunun geride kalan üç haftasında iki galibiyet daha alması durumunda Premier Lig tarihindeki ilk şampiyonluğuna imza atacak. Şampiyonluk için gün sayan Liverpool’un bu sezon oynadığı 29 maçta 27 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgisi bulunuyor. Liverpool, 3 aylık aranın ardından ilk karşılaşmasını 21 Haziran Pazar günü saat 21.00’de deplasmanda Everton ile yapmaya hazırlanıyor.

LİGİN EN GOLCÜSÜ VARDY!

Premier Lig’de Leicester City oyuncusu Jamie Vardy 19 kez rakip fileleri havalandırarak ligin en fazla gol atan ismi oldu. Arsenal oyuncusu Pierre-Emerick Aubameyang (17), Liverpool’un Mısırlı yıldızı Mohamed Salah (16) ve Manchester City’de forma giyen Sergio Agüero (16) golü bulunuyor.

Premier Lig’in ilk hafta takvimi şu şekilde:

17 Haziran Çarşamba

20.00 Aston Villa-Sheffield United

22.15 Manchester City-Arsenal

19 Haziran Cuma

20.00 Norwich City-Southampton

22.15 Tottenham-Manchester United

20 Haziran Cumartesi

14.30 Watford-Leicester City

17.00 Brighton-Arsenal

19.30 West Ham United-Wolverhampton

21.45 Bournemouth-Crystal Palace

21 Haziran Pazar

15.00 Newcastle United-Sheffield United

18.15 Aston Villa-Chelsea

21.00 Everton-Liverpool

22 Haziran Pazartesi

22.00 Manchester City-Burnley
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16 Haz 2020 - 15:46 İHA İstanbul- Spor

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