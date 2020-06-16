Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdik. Projelendirme aşamasında büyük mesafe katettik. Tamamlandığında, Başkentimize yakışır bir adliyemiz olacak” ifadelerini kullandı.
16 Haz 2020 - 16:33- Siyaset Güncelleme: 16 Haz 2020 - 16:39
Bakanlar Gül ve Kurum yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum ile yeni Ankara Adliyesi ile ilgili son durumu değerlendirdik. Projelendirme aşamasında büyük mesafe katettik” dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.