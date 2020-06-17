Kaza, Ankara çevre yolu Gölbaşı istikametinde meydana geldi. Arıza nedeniyle güvenlik şeridinde park halinde olan Hasan U. idaresindeki 33 KLT 99 plakalı tıra, Zeki E. (22) yönetimindeki 38 DE 132 plakalı otomobille arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle ön kısmı tırın altına giren otomobildeki Zeki E., araç içinde sıkışarak yaşamını yitirdi. İhbar üzerine kaza yerine, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yapılan uzun süren çalışmalar sonucunda Zeki E.’nin cansız bedeni sıkıştığı yerden çıkarıldı. Gözaltına alınan Hasan U. ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Olay yerine gelen ailesi, Zeki E.’nin ölüm haberini öğrenince sinir krizi geçirdi.,
17 Haz 2020 - 01:02- Asayiş
Başkent’te park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü
Ankara çevre yolu Gölbaşı istikametinde park halinde bulunan tıra arkadan çarpan sürücü otomobilde sıkışarak hayatını kaybetti.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.