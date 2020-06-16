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”Kapak fotoğrafını birazdan değiştiriyorum. Kötü örneğe son bir kez bakın”
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MSB:” Kahraman Komandolarımız Haftanin’de”
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Burak Yılmaz’dan Muslera’ya ziyaret
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Emre’den Cüneyt Çakır’a “Allah’tan kork”
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Esra Erol'da bugün neler oluyor? - Esra Erol'da 17 Haziran tek parça izle
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Türkiye'de Günün özeti Haberleri - 16 Haziran 2020
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MHP’li Aydın ve beraberindeki heyet deprem bölgesinde
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4 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkel videokonferansla görüştü
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Ankara Adliyesi'nde koronavirüse brandalı önlem
Serbest piyasada altın fiyatları
Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 379,20 lira oldu.
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Başkent’te park halindeki tıra otomobil çarptı: 1 ölü
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Trabzonspor’un galibiyetini tek kişilik horon teperek kutladı
Bakan Kasapoğlu’ndan Muslera’ya ‘geçmiş olsun’ telefonu
Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olan Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera’yı telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulundu.