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Serbest piyasada altın fiyatları mask

Serbest piyasada altın fiyatları

Serbest piyasada 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 379,20 lira oldu.

Bakan Kasapoğlu’ndan Muslera’ya ‘geçmiş olsun’ telefonu mask

Bakan Kasapoğlu’ndan Muslera’ya ‘geçmiş olsun’ telefonu

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, geçirdiği sakatlık sonrası ameliyat olan Galatasaray Kaptanı Fernando Muslera’yı telefonla arayarak ‘geçmiş olsun’ temennisinde bulundu.

Bakan Akar Bakanlığa bağlı birimlerde inceleme ve denetlemelerde bulundu mask

Bakan Akar Bakanlığa bağlı birimlerde inceleme ve denetlemelerde bulundu

TBMM Başkanvekili Gök Başkanvekilliğine aday olmayacağını açıkladı mask

TBMM Başkanvekili Gök Başkanvekilliğine aday olmayacağını açıkladı

RTÜK, firari Can Dündar’ın illegal yayınlarını kapattırdı mask

RTÜK, firari Can Dündar’ın illegal yayınlarını kapattırdı

Adalet Bakanı Gül: "Ankara'ya Yakışır bir Adliyemiz olacak" mask

Adalet Bakanı Gül: "Ankara'ya Yakışır bir Adliyemiz olacak"

Bakanlık: "Etkilenen personel bulunmamaktadır" mask

Bakanlık: "Etkilenen personel bulunmamaktadır"

5 kişi, 10 metrelik arazi aldı 180 kişiyi mağdur etti - Video Haber mask

5 kişi, 10 metrelik arazi aldı 180 kişiyi mağdur etti - Video Haber

Muslera’ya hastanede doğum günü kutlaması mask

Muslera’ya hastanede doğum günü kutlaması

El sıkışmadan ’değnekle’ kurban pazarlığı - Video Haber mask

El sıkışmadan ’değnekle’ kurban pazarlığı - Video Haber

Surdan taşlar döküldü, yol trafiğe kapatıldı - Video Haber mask

Surdan taşlar döküldü, yol trafiğe kapatıldı - Video Haber

Soygun girişiminde yaralanan hırsızların kaçtığı anlar - Video Haber mask

Soygun girişiminde yaralanan hırsızların kaçtığı anlar - Video Haber

UEFA’dan Muslera’ya moral paylaşımı mask

UEFA’dan Muslera’ya moral paylaşımı

“Muslera en kısa sürede sahalara dönecektir” mask

“Muslera en kısa sürede sahalara dönecektir”

Premier Lig’de heyecan yarın başlıyor mask

Premier Lig’de heyecan yarın başlıyor

YİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı mask

YİK, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı

Abdurrahim Albayrak: “Ali Koç’a çok teşekkür ediyorum” mask

Abdurrahim Albayrak: “Ali Koç’a çok teşekkür ediyorum”

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Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi mask

Vitamin Büfeleri’nden dondurma sürprizi

Belediye'nin desteği çığ gibi büyüyor! Başkent'in güçlü kadınları mask

Belediye'nin desteği çığ gibi büyüyor! Başkent'in güçlü kadınları

Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı... mask

Ankara'da O Bölgeye 9 Kilometrelik Yeni Bulvar! Çalışmalar Başladı...

Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay mask

Ankara Mezarlıklara ulaşmak dijital ortamda artık daha kolay

Altındağ Zabıtasından Seyyar Operasyonu - Ankara mask

Altındağ Zabıtasından Seyyar Operasyonu - Ankara

Ankara'da Sosyal belediyeciliğe örnek çalışma! Evde Bakım Hizmeti kesintisiz sürüyor mask

Ankara'da Sosyal belediyeciliğe örnek çalışma! Evde Bakım Hizmeti kesintisiz sürüyor

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