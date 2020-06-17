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17 Haz 2020 - 11:55- Spor G: 17 Haz 2020 - 12:25

Türk Telekom, gelecek sezon da Şampiyonlar Ligi’nde

Türk Telekom, 2020-2021 sezonunda da FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek.
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FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde Türkiye’yi başarıyla temsil ederek son 8 takım arasına kalan Türk Telekom, yeni sezonda da Basketbol Şampiyonlar Ligi ile devam kararı aldı. Türk Telekom Spor Kulübü Başkanı Yusuf Kıraç, 2020-2021 sezonunda da Şampiyonlar Ligi’nde ter dökeceklerini belirtti. Kıraç, “Şampiyonlar Ligi’nde final hedefimize ilerlerken, önümüzdeki sezonun planlamasını yapıyoruz. Bu doğrultuda gelecek sezon da FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde başkentimizi ve ülkemizi temsil edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ANKARA RAKİPLERİN ÇEKİNDİĞİ BİR DEPLASMAN"

Koronavirüs salgınıyla birlikte liglerin tescil edilmesi kararının ardından çalışmalara başladıklarını kaydeden Kıraç, ilk iş olarak önümüzdeki sezonun planlamasını yaptıklarını dile getirerek şu değerlendirmede bulundu: “Ligde ve FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde başarılı maçlar çıkardık. Ankara’nın rakiplerimizin çekindiği bir deplasman haline gelmesini sağladık. Türkiye Kupası’nda finale çıkma şansını Avrupa’nın en güçlü takımlarından biri olan Fenerbahçe’ye son topta kaybederek yitirdik. Süper Lig’de Play-Off hedefimize ilerlerken, tüm dünyayı etkileyen bir pandemi ortamı oluştu. Federasyonumuz, sporcu ve personel sağlığı için en doğru kararı aldı.”

“ŞAMPİYONLAR LİGİ ŞAMPİYONLUĞU HAYAL DEĞİL"

Ertelenen Basketbol Şampiyonlar Ligi 8’li finallerinin tek maçlık eleme usulü oynanacağını hatırlatan Kıraç sözlerini şöyle sürdürdü:

“Geçtiğimiz sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde son 8 takım arasına kalarak önemli bir başarı elde ettik. Ertelenen finallerde ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek, finalleri geçip kupaya ulaşmayı hedefliyoruz. Kupada üst üste aldığımız galibiyetlerle önemli bir favori olduğumuzu gösterdik. Kupayı Ankara’ya getirmek için teknik ekibimizle iş birliği içinde, özenli bir şekilde hedeflerimizi belirledik. Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun hayal olmadığını seyircimize göstermek istiyoruz.”
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17 Haz 2020 - 11:55 İHA İstanbul- Spor

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