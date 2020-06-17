Son Dakika: Şanlıurfa’da 4.1 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Şanlıurfa’nın Hilvan ilçesine bağlı Tekağaç Gazibey kırsal Mahallesi olan 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.47’de yaşanan depremde can ya da mal kaybı olup olmadığı henüz bilinmiyor.