Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Pençe-Kartal’ın ardından Pençe-Kaplan harekâtında, Suriye’de ve Libya’da devam eden harekâtlarda milletimizin sinesinden yükselen istiklal sancağını dalgalandıran, terörle çetin bir mücadele veren kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyorum.”
17 Haz 2020 - 12:33- Siyaset Güncelleme: 17 Haz 2020 - 12:44
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ; ’’Kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyorum”
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: “Pençe-Kartal’ın ardından Pençe-Kaplan harekâtında, Suriye’de ve Libya’da devam eden harekâtlarda milletimizin sinesinden yükselen istiklal sancağını dalgalandıran, terörle çetin bir mücadele veren kahraman ordumuza muvaffakiyetler diliyorum.”
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.