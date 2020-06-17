Beypazarı Belediyesi'nin çalışmaları sürüyor! Ücretsiz eşya ve giysi yardımı devam ediyor

Beypazarı Belediyesi Sosyal Yardım İşler Müdürlüğü, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik ücretsiz eşya ve giysi yardımını aralıksız olarak sürdürüyor.
Her yıl yüzlerce ihtiyaç sahibi aileye umut olan hizmet ile belediye ekipleri yardımseverlerin yaptığı eşya ve giysi yardımlarıyla daha çok kişiye ulaşıyor.
Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, "Belediye olarak her zaman ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Yardımsever vatandaşlarımızın bağışları ile de daha çok vatandaşımıza destek oluyoruz. Belediyemize ne kadar çok vatandaşımız bağışta bulunursa o kadar çok ihtiyaç sahibi vatandaşımızın yüzünü güldürüyoruz. Bu sebeple yardımsever hemşehrilerimiz belediyemizle iletişime geçerek kullanılır durumda olan eşya ve giysilerini bizlere ulaştırarak yardımda bulunabilirler‘’ dedi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.