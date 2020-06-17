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17 Haz 2020 - 16:26- Asayiş G: 17 Haz 2020 - 16:27

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı: "Bingöl depreminde 22 yapı yıkıldı, 214 yapı ağır hasar gördü"

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), merkez üssü Bingöl Karlıova olan 5.7 büyüklüğündeki depremde şu ana kadar Karlıova,Yedisu ve Çat ilçelerinde yapılan tespitlere göre 22 yapının yıkıldığını, 214’ünün ise ağır hasar aldığını açıkladı. Öte yandan kentte şu ana kadar ise 253 artçı depremin yaşandığı kaydedildi.

Elif Duman
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AFAD’dan yapılan açıklamada, "14.06.2020 tarihi saat 17.24’te Bingöl ili Karlıova ilçesinde 5,7 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Deprem; Malatya, Tunceli, Elazığ, Erzincan, Şanlıurfa illerinde hissedilmiş olup Erzurum Çat ilçesi ve Bingöl Karlıova, Adaklı ve Yedisu ilçelerinde yıkıma sebep olmuştur. Meydana gelen deprem sonrası 4’ü 4 üzeri olmak üzere 253 artçı deprem meydana gelmiştir.

15.06.2020 tarihi saat 09.51’de Karlıova ilçesinde 5,6 büyüklüğünde ikinci bir deprem daha meydana gelmiş olup herhangi bir ilave olumsuz duruma sebep olmamıştır.Arama Kurtarma Çalışmaları kapsamında, 8 vatandaşımız göçük altından çıkartılmıştır. Sağlık çalışmaları kapsamında, Yaşanan her iki deprem sonucunda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 35 vatandaşımız yaralanmıştır.

Tedavisi tamamlanan 33 vatandaşımız taburcu edilmiştir.Hasar tespit çalışmaları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekiplerince 15.06.2020 tarihinde başlatılmış olup 90 personel görevlendirilmiştir.Meydana gelen deprem sonrası, şu ana kadar gerçekleştirilen hasar tespit çalışmaları kapsamında Erzurum Çat’ta 93 yapı ağır hasar görmüş, 11 yapı yıkılmıştır.

Bingöl Karlıova ve Yedisu’da 11 yapı yıkılmış, 121 yapı ağır hasar görmüştür. Barınma çalışmaları kapsamında Bingöl’de 1.621 ve Erzurum’da 2.000 çadır kurulumu tamamlanmıştır" denildi.
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17 Haz 2020 - 16:26 İHA Bingöl- Asayiş

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