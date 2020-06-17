Serbest piyasada altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı’da 380 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 380,20 liradan, 2 bin 506 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira 2 bin 527 liradan, 346,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 350,50 liradan, 2 bin 448 liradan alınan Lira (Tam) Ziynet 2 bin 468 liradan, bin 224 liradan alınan Yarım Ziynet bin 234 liradan ve 612 liradan alınan Çeyrek Ziynet 617 liradan satıldı.

(İHA)