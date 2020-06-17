Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
17 Haz 2020 - 18:12- Siyaset Güncelleme: 17 Haz 2020 - 19:35
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile telefonda görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kenya Cumhurbaşkanı Uhuru Kenyatta ile telefonda görüştü. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.