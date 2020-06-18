Bakan Zehra Zümrüt Selçuk: "Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez"

Olay, merkeze bağlı Kırklar Mahallesi Huzurlu sokakta bulunan 3 katlı apartmanın bodrum katındaki dairede meydana gelmişti. Eşinden boşanan Mikail K., Diyarbakır’dan sınav için ağabeyinin evine gelen kızı Merve’yi tabanca ile öldürmüş, kendini de vurarak ağır yaralamıştı.
Olayla ilgili üzüntüsünü sosyal medya hesabından paylaşan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk,"Elazığ’da Merve kızımızın katledilmesi hepimizi derinden üzdü.Şiddet kimden ve nereden gelirse gelsin asla kabul edilemez.Şiddetle mücadelemizi sıfır tolerans ilkesiyle sürdürmeye devam edeceğiz"ifadelerini kullandı.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.