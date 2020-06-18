Milli Savunma Bakanlığı, ‘Pençe-Kaplan’ operasyonunda teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini vurmaya devam edildiğini bildirdi. MSB paylaştığı videoda, “Kahraman topçularımız da Fırtına obüsleri ve ÇNRA atışlarıyla teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini yerle bir etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.
18 Haz 2020 - 09:02- Gündem
“ Kahraman topçularımız teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerini yerle bir etmeye devam ediyor”
ANKARA (İHA) Milli Savunma Bakanlığı, ’Pençe-Kaplan’ operasyonunda teröristlerin sığınak, barınak ve mevzilerinin vurulmaya devam edildiğini bildirdi.
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.