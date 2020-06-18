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18 Haz 2020 - 11:50- Belediyeler G: 18 Haz 2020 - 11:53

Nikah işlemleri hız kazandı! Başkan Çetin çiftlerin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu

Pursaklar Belediyesi Nikah Salonunda nikah memuru cübbesini giyen Başkan Ertuğrul Çetin, Aysun ve Muhammed Bedrettin çiftinin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

Elif Duman
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Pursaklar Belediyesi Nikah Salonunda nikah memuru cübbesini giyen Başkan Ertuğrul Çetin, Aysun ve Muhammed Bedrettin çiftinin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

1 Haziran’dan itibaren normalleşme süreciyle birlikte Pursaklar’da nikah işlemleri hız kazandı. Evlenecek çiftlerin düğün hazırlıklarının yoğunlaştığı bu günlerde, Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin ise vatandaşları mutlu günlerinde yalnız bırakmadı.

Pursaklar Belediye Başkanı Ertuğrul Çetin, sosyal mesafe kuralına uyularak maskeli olarak gerçekleştirilen nikah töreninde Aysun ve Muhammed Bedrettin çiftinin nikahlarını kıyarak mutluluklarına ortak oldu.

‘‘3 Önemli Kural Maske, Mesafe, Temizlik’’

Pandemi sonrasında ilk defa nikah kıydığını belirten Başkan Ertuğrul Çetin; ‘‘İçişleri Bakanlığımızın nikah törenlerinde uygulanan esaslar hakkında gönderdiği genelge doğrultusunda sosyal mesafe ve maske kurallarına dikkat ederek Aysun ve Muhammed Bedrettin çiftimizin nikah akitlerini gerçekleştirdik. Çok fazla dikkatli ve özenli olmamız gereken bir dönemden geçiyoruz. Pursaklar Belediyesi olarak bütün hizmetlerimizde olduğu gibi nikah törenlerimizde aynı hassasiyeti ve özeni göstermekteyiz. Bu zorlu süreçte dünya evine giren çiftimize bir ömür boyu sağlık ve mutluluklar diliyorum’’ dedi.

NİKAH SALONUNDA TEDBİRLER ÜST SEVİYEDE

Nikah salonuna, konuklar sosyal mesafeye uygun olarak alınırken, salon girişinde yer alan dezenfektasyon noktasında her konuğun ellerini tek tek dezenfekte etmesi sağlanıyor. Ayrıca salona girişte gelin ve damat başta olmak üzere tüm konukların ateş ölçümleri yapılıyor ve maskeli olarak salona kabul ediliyor. Nikahlarda salonun kapasitesinin altında davetli kabul edilirken, hatıra fotoğrafları da maskeli alınıyor. Nikah töreni sonrasında bir diğer nikaha geçilmeden önce salon bir süre mutlaka havalandırılıyor.
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18 Haz 2020 - 11:50 Ankara/ Pursaklar- Belediyeler

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